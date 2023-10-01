Акция недели: падающий рубль поднимает дивиденды «Сургутнефтегаза»

По итогам недели Индекс Мосбиржи прибавил 2,76%. Десять бумаг из его состава смогли показать результаты еще выше, но только акциям «Сургутнефтегаза» удалось показать двузначный прирост: привилегированные выросли на 19,09%, а обыкновенные – на 10,01%.