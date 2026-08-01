Чудотворная икона Ушакова «Севастопольская» переезжает в Усыпальницу адмиралов до 11 августа

Приложиться к иконе можно до 11 августа.Чудотворная икона Ушакова «Севастопольская» и портреты адмирала временно перенесены из часовни Ушакова в «Севастопольской кают‑компании» в Усыпальницу адмиралов — в честь празднования 25‑летия канонизации.