5 шедевров живописи, на которых изображено гораздо больше, чем видят зрители

Дама с единорогом. Рафаэль, 1506 год. Рассматривая шедевры мировой живописи, мало кто задумывается, что за идиллическим пейзажем может скрываться портрет человека, а за нарисованным волнами – огромный кит.
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