В Удмуртии Полицейский Дед Мороз подарил праздничное настроение воспитанникам ЦВСНП

В рамках проведения Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МВД по Удмуртской Республике совместно с представителями Общественного совета при региональном ведомстве организовали праздничный сюрприз для детей из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
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