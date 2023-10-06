Валдай-2023: перезагрузка по-путински

Выступление президента России на пленарной сессии XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» анонсировалось как весьма содержательное и очень важное, что вызывало ожидания, сопоставимые с Мюнхенской речью 2007-го и Валдайской же речью 2014 года.