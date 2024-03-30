Каждый из способов запекания хоть мяса, хоть картошки имеет свои несомненные преимущества, но что лучше — использовать для этого — рукав или фольгу? фото: iStockphotoЗапеченная пища гораздо полезнее, чем жареная, тем более с избытком масла.