Каждый из способов запекания хоть мяса, хоть картошки имеет свои несомненные преимущества, но что лучше — использовать для этого — рукав или фольгу? фото: iStockphotoЗапеченная пища гораздо полезнее, чем жареная, тем более с избытком масла.
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