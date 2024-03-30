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Как лучше запекать продукты — в фольге или рукаве? Диетолог назвала одно важное отличие

Как лучше запекать продукты — в фольге или рукаве? Диетолог назвала одно важное отличие

Каждый из способов запекания хоть мяса, хоть картошки имеет свои несомненные преимущества, но что лучше — использовать для этого — рукав или фольгу? фото: iStockphotoЗапеченная пища гораздо полезнее, чем жареная, тем более с избытком масла.

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