Карасев назначен на матч «Спартак» – «Зенит» в Кубке России. Он судил игру команд в РПЛ в марте

Путь РПЛ 1/2 финала. Первые матчи 3 апреля (среда) «Балтика» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.
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