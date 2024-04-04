Премьер Британии допустил выход страны из ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов

По словам премьера, обеспечивать безопасность границ и контролировать нелегальную миграцию важнее, чем сохранять членство в каком-либо иностранном суде<strong>Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов, <a href="https://www.
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