Премьер Британии допустил выход страны из ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов

По словам премьера, обеспечивать безопасность границ и контролировать нелегальную миграцию важнее, чем сохранять членство в каком-либо иностранном суде<strong>Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов, <a href="https://www.