В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств гибели и травмирования граждан в результате пожара в жилом доме в Татарстане

6 апреля 2024 года при установке натяжного потолка в многоквартирном двухэтажном жилом доме городе Нурлат Республики Татарстан произошел взрыв газового баллона с последующим воспламенением четырех квартир на 1-м и 2-м этажах, так же были разрушены наружные стены.