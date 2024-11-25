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В Госдуму внесли проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами

В Госдуму внесли проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами

Депутаты государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли пакет законопроектов, которыми, в частности, предлагается запретить получение вида на жительство или российского гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора.

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Комментарии
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Галина Друзина
Пока этот закон примут, мигрантов заедет в Россию не один миллион.
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