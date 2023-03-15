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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 марта 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 марта 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, пятнадцатое марта две тысячи двадцать третьего года. Код 1028 =Безграничная ночь страданий заканчивается, ей на смену спешит безграничный день счастья = В большинстве случаев вы понятия не имеете, что побудило человека поступить именно так = В физическом Мире Божественная Энергия разделена на два вида Энергии - инь и ян (женскую и мужскую) = Главное, нужно выплёскивать чувства наружу, иначе они будут накапливаться и затвердевать внутри = Голосом оппозиции ни один мудрый правитель не пренебрегает, если ставит себе цель править долго.

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