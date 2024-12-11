Врач Аветисова: горячий душ зимой может привести к раздражению и зуду

Зимой люди часто стараются согреться горячим душем, особенно когда на улице мороз и холод. Однако, частое использование горячей воды зимой может привести к сухости, раздражению и даже воспалениям, предупредила врач-косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Мария Аветисова.