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RT Russia

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Депутат Нилов: все участники СВО имеют право на статус ветерана боевых действий

Депутат Нилов: все участники СВО имеют право на статус ветерана боевых действий

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили учредить День участника СВО.

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