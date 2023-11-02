Депутат Нилов: все участники СВО имеют право на статус ветерана боевых действий

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили учредить День участника СВО.
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