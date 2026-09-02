Минфин исключил рассмотрение лимитов на снятие наличных в банкоматах

Алексей Моисеев заявил, что обсуждение лимита на снятие наличных через банкоматы не планируется. Инициатива ограничения до 1 млн рублей в месяц изучалась Минфином ранее, в рамках стратегии "обеления" экономики, поддержанной Владимиром Путиным в декабре 2025 года.