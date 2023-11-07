Опрос: большинство россиян предпочитают читать фантастику

Россияне рассказали о своих предпочтениях в жанрах книг. Об этом пишет RT. Аналитики провели исследование и выяснили, что 35% опрошенных россиян, выбирая книги, отдают предпочтение фантастике, 27% — детективам и научно-популярной литературе.