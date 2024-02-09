Возьмет ли Рыбакина второй трофей в сезоне?

На турнире в Абу-Даби WTA 500 ведет борьбу сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина. Расклады на топовые матчи дня представляет самый популярный букмекер страны.
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