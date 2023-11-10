Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 190 подписчиков

Наш ответ «кассетам» от Байдена: Российская армия обрушила на ВСУ «лучи смерти»

Наш ответ «кассетам» от Байдена: Российская армия обрушила на ВСУ «лучи смерти»

Кадры с нанесением ударов, предположительно, самоприцеливающимися боевыми элементами по позициям ВСУ в районе Авдеевки на донецком направлении расходятся по мировым СМИ, пишет  информационно-аналитический портал «Военное обозрение».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх