Путин: Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Вьетнама То Ламом, трансляция велась на телеканале "Россия 24".
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Тогда нужно вводить с узбекистаном,таджикистаном и киргизией. А то их и так уже пруд,пруди.