Путин: Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Вьетнама То Ламом, трансляция велась на телеканале "Россия 24".