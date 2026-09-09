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Путин: Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

Путин: Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Вьетнама То Ламом, трансляция велась на телеканале "Россия 24".

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