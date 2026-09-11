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Царьград

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WP: Хуситы завладели важным портом в Йемене для Ирана

WP: Хуситы завладели важным портом в Йемене для Ирана

Поддерживаемые Ираном хуситы захватили ключевой порт на Красном море в Йемене, усиливая влияние Тегерана в регионе.

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