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В Новосибирске задержана замначальника дептранса

В Новосибирске задержана замначальника дептранса

Пока неизвестно, для каких целей задержана высокопоставленная сотрудница департамента транспорта. Сегодня, 14 мая, сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Олесю Богомазову.

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