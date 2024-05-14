В Новосибирске задержана замначальника дептранса

Пока неизвестно, для каких целей задержана высокопоставленная сотрудница департамента транспорта. Сегодня, 14 мая, сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Олесю Богомазову.
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