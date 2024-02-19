Франция предупреждает об «экономическом шоке» от победы России на Украине

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн в субботу заявил, что потенциальная победа России в войне на Украине может нанести большой экономический удар Западу, поскольку в распоряжении Москвы окажутся огромные ресурсы.
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