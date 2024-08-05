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Царьград

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Объём выпуска автомобилей Niva Sport составит не более 60 в месяц

Объём выпуска автомобилей Niva Sport составит не более 60 в месяц

После окончания корпоративного отпуска компания Lada-Sport («дочка» «АвтоВАЗа», выпускает спортивные версии автомобилей Lada) продолжит выпуск автомобилей Vesta Sportline в ещё более оснащённом виде.

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