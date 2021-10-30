Помощник назвал причину смерти диктора Игоря Кириллова

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаПомощник назвал причину смерти диктора Игоря КирилловаПричиной смерти советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова стали возрастные хронические заболевания.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИринаСветлая памятьЕлизавета БелаяКакая потеря! Это эпоха Кирилова! Так жаль, так жаль. Самые искренние соболезнования родным и близким. А близкие это вся Россия. Земной поклон и светлая память великому артисту и замечательному человеку.Комментировать
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