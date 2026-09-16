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В Андреапольском округе завершили ремонт воинских захоронений

В Андреапольском округе завершили ремонт воинских захоронений

На территории Андреапольского округа Тверской области завершены восстановительные работы на двух воинских захоронениях, сообщает администрация округа в своей группе ВКонтакте.

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