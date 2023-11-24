Депутат Ткачев предложил уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

Валентина Литвяк

Коту нечего делать он лапу лижет. Но уж если возникло желание взыскаться, так лучше бы уровняли в правах официальный брак и гражданский. Молодежь опасается, что зачастую. с регистрацией брака "погода в доме" меняется в худшую сторону и живут в гражданском, свободном союзе.