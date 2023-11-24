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Депутат Ткачев предложил уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

Депутат Ткачев предложил уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

В Семейном кодексе России следует уравнять понятия «брак» и «семейный союз», заявил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Коту нечего делать он лапу лижет. Но уж если возникло желание взыскаться, так лучше бы  уровняли  в правах официальный брак  и гражданский.  Молодежь опасается, что зачастую.  с регистрацией брака  &quot;погода в доме&quot;   меняется в худшую сторону и живут в гражданском, свободном союзе.
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20 час.
а
александр
кот лижет совсем не лапу.
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20 час.

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