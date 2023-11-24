В Семейном кодексе России следует уравнять понятия «брак» и «семейный союз», заявил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев.
Депутат Ткачев предложил уравнять понятия «брак» и «семейный союз»
Комментарии
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Валентина Литвяк
Коту нечего делать он лапу лижет. Но уж если возникло желание взыскаться, так лучше бы уровняли в правах официальный брак и гражданский. Молодежь опасается, что зачастую. с регистрацией брака "погода в доме" меняется в худшую сторону и живут в гражданском, свободном союзе.
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20 час.
а
александр
кот лижет совсем не лапу.
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20 час.
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