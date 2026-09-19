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Татар-информ

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Фестиваль «Время молодых» собрал 52 тыс. студентов в Татарстане

Фестиваль «Время молодых» собрал 52 тыс. студентов в Татарстане

Около 52 тыс. студентов приняли участие в фестивале «Время молодых», который прошел у Центра семьи «Казан» в первый день голосования.

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