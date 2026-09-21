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ЦИК: «Единая Россия» получила на выборах в ГД больше голосов, чем в 2021 году

ЦИК: «Единая Россия» получила на выборах в ГД больше голосов, чем в 2021 году

«Единая Россия» на выборах в Госдуму девятого созыва набирает больше голосов, чем на парламентских выборах 2021 года — 28 219 323 избирателя отдали свои голоса за партию.

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