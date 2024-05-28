Экс-постпреда США при ООН Хейли раскритиковали за послание на израильском снаряде

Через несколько дней после того, как десятки палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе, бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли сделала неоднозначную надпись на израильских артиллерийских снарядах во время посещения страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии