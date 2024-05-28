Экс-постпреда США при ООН Хейли раскритиковали за послание на израильском снаряде

Через несколько дней после того, как десятки палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе, бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли сделала неоднозначную надпись на израильских артиллерийских снарядах во время посещения страны.