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Экс-постпреда США при ООН Хейли раскритиковали за послание на израильском снаряде

Экс-постпреда США при ООН Хейли раскритиковали за послание на израильском снаряде

Через несколько дней после того, как десятки палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе, бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли сделала неоднозначную надпись на израильских артиллерийских снарядах во время посещения страны.

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