Алаудинов резко высказался в адрес ВСУ после подрыва станции «Суджа»

Договариваемся с американцами а приказы нацики получают от британцев…, «Посейдон» там наверное заржавел уже в одидании…

Андрей Бедный

Да ни с кем из них нет смысла договариваться. Не соблюдают они договоры. Понимают лишь когда им диктуют условия с позиции победителя. И то не очень надолго понимание задерживается.