Подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области свидетельствует об агонии Киева, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Алаудинов резко высказался в адрес ВСУ после подрыва станции «Суджа»
Комментарии
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Лида Андрианова
Уроды иначе не назовешь бесятся
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16 час.
Житель Империи
Договариваемся с американцами а приказы нацики получают от британцев…, «Посейдон» там наверное заржавел уже в одидании…
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15 час.
Андрей Бедный
Да ни с кем из них нет смысла договариваться. Не соблюдают они договоры. Понимают лишь когда им диктуют условия с позиции победителя. И то не очень надолго понимание задерживается.
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14 час.
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