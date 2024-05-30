Сильный пожар вспыхнул на юге Карелии

В деревне Уукса полыхало заброшенное здание Ранним утром 29 мая на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о том, что в деревне Уукса горит одноэтажное деревянное неэксплуатируемое строение.
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