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Китай

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Премьер Госсовета КНР встретился с сенатором США С. Дэйнсом

Пекин, 23 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье встретился с сенатором США Стивом Дэйнсом и некоторыми американскими бизнесменами, прибывшими сюда для участия в форуме высокого уровня "Развитие Китая" 2025 года.

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