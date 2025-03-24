Премьер Госсовета КНР встретился с сенатором США С. Дэйнсом

Пекин, 23 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье встретился с сенатором США Стивом Дэйнсом и некоторыми американскими бизнесменами, прибывшими сюда для участия в форуме высокого уровня "Развитие Китая" 2025 года.