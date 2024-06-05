Константинопольский патриархат – Фанар – превращают в новый инструмент по смене коллективного мировоззрения православных в целом и русских в частности.
Против русского православия ополчились Ватикан, униаты, Фанар, раскольники внутри РПЦ и не только
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ИИ
Иван Иваныч
Не про Бога все их споры, интриги... Борьба за власть на земле, не более.
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4 час.
Валерий Калашников
Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: - Почем опиум для народа? За дверью молчали. - Папаша, вы пошлый человек! - прокричал Остап. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев
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3 час.
ЗЖ
Зоя Жук
А я не о людях написала, а об организациях с различными церковными названиями. Эти хапали во все времена. А верой только прикрывались. Сейчас видимо очередной передел затеяли.
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2 час.
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