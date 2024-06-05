Против русского православия ополчились Ватикан, униаты, Фанар, раскольники внутри РПЦ и не только

ИИ Иван Иваныч Не про Бога все их споры, интриги... Борьба за власть на земле, не более.

Валерий Калашников Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: - Почем опиум для народа? За дверью молчали. - Папаша, вы пошлый человек! - прокричал Остап. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев