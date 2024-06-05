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Против русского православия ополчились Ватикан, униаты, Фанар, раскольники внутри РПЦ и не только

Против русского православия ополчились Ватикан, униаты, Фанар, раскольники внутри РПЦ и не только

Константинопольский патриархат – Фанар – превращают в новый инструмент по смене коллективного мировоззрения православных в целом и русских в частности.

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