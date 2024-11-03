"Крылья Советов" назвали "Акрон" квадробером из-за маскота команды

Самарские "Крылья Советов" выпустили в своем Telegram-канале ролик перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским "Акроном", в котором назвали своего соперника квадробером, что является отсылкой к маскоту команды — норке.