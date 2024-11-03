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"Крылья Советов" назвали "Акрон" квадробером из-за маскота команды

"Крылья Советов" назвали "Акрон" квадробером из-за маскота команды

Самарские "Крылья Советов" выпустили в своем Telegram-канале ролик перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским "Акроном", в котором назвали своего соперника квадробером, что является отсылкой к маскоту команды — норке.

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