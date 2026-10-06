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Царьград

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Туристы отдали 360 тысяч за Египет и получили грязный номер со сломанным замком

Туристы отдали 360 тысяч за Египет и получили грязный номер со сломанным замком

Четырехзвездочный отель в Египте шокировал туристов пятнами на мебели, рваными простынями и неработающим замком.

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