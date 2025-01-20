Полиция Крыма задержала афериста, создавшего за счёт средств АЗС мошенническую финансовую пирамиду

Полиция Крыма задержала афериста, создавшего за счёт средств АЗС мошенническую финансовую пирамидуОперативники при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержали в городе Симферополе 29-летнего бывшего администратора местной автозаправочной станции, подозреваемого в серии мошенничеств и присвоении денег.
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