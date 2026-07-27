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Политолог Дудаков назвал слова Трампа о четвертом сроке троллингом демократов

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении баллотироваться на «четвертый» президентский срок политолог-американист Малек Дудаков охарактеризовал как попытку «потроллить» демократов и отвлечь общественность от острых внутренних проблем Штатов.

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