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Центральный военный оркестр МО РФ впервые выступил на новой сцене Большого театра

Центральный военный оркестр МО РФ впервые выступил на новой сцене Большого театра

Ведущие творческие коллективы Министерства обороны Российской Федерации выступили на сцене Большого театра перед ветеранами, военнослужащими - участниками специальной операции и Парада Победы на Красной площади в 2023 году, а также членами их семей.

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