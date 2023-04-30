Центральный военный оркестр МО РФ впервые выступил на новой сцене Большого театра

Ведущие творческие коллективы Министерства обороны Российской Федерации выступили на сцене Большого театра перед ветеранами, военнослужащими - участниками специальной операции и Парада Победы на Красной площади в 2023 году, а также членами их семей.
Ведущие творческие коллективы Министерства обороны Российской Федерации выступили на сцене Большого театра перед ветеранами, военнослужащими - участниками специальной операции и Парада Победы на Красной площади в 2023 году, а также членами их семей.
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