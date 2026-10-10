Силы ПВО перехватили 560 БПЛА над регионами России и акваториями двух морей

Перехват беспилотников осуществлялся над 17 регионами, а также над Азовским и Черным морями.Российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 9 октября до 08:00 10 октября перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотных летательных аппаратов.