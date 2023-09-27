Новосибирские депутаты передали на передовую оборудование и материалы

Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли участие в сборе и отправке посылки в зону СВО. С участием депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Биля и Елены Тыриной, а также руководителя общественной приемной партии «Единая Россия» Коченевского района Николая Воронова приобретены и переданы нашим ребятам на передовую инструменты, кабели, топоры, саперные лопаты и другое необходимое оборудование.