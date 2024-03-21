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Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон уже посмотрели “Чужого: Ромул” – хоррор им понр...

Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон уже посмотрели “Чужого: Ромул” – хоррор им понр...

Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон уже посмотрели “Чужого: Ромул” – хоррор им понравилсяВслед за первым жутким тизеро фильма “Чужой: Ромул”, появилась информация о том, что Джеймс Кэмерон, и Ридли Скотт, уже посмотрели новый хоррор Федерико Альвареса и остались довольны увиденным.

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