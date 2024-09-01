Экс-футболист столичного "Локомотива" Алиев призвал боевиков ВСУ казнить мирных курян. Он заверил, что "украинцев не сломить".
ЭКС-ФУТБОЛИСТ "ЛОКОМОТИВА" АЛИЕВ ПРИЗВАЛ КАЗНИТЬ МИРНЫХ КУРЯН: ЧТО СКАЗАЛА ЕГО МАТЬ?
Комментарии
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Eduard
Алиев,ты сам бог знает кто,не учи нас с кем нам быть.Сомневаюсь,что быть с майдонутыми придурками,это хорошо.На Украине всё преступно!
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18 час.
Eduard
Мы казним всех участников Майдана и так назыааемых "националистов" которые обычные уголовники и методы уголовные!
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18 час.
лл
лина любимцева
Это мать для всех "не общается"...а на самом деле общаются... Да... хорош сынок.... подставил своих родителей.
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16 час.
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