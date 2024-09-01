ЭКС-ФУТБОЛИСТ "ЛОКОМОТИВА" АЛИЕВ ПРИЗВАЛ КАЗНИТЬ МИРНЫХ КУРЯН: ЧТО СКАЗАЛА ЕГО МАТЬ?

Eduard Алиев,ты сам бог знает кто,не учи нас с кем нам быть.Сомневаюсь,что быть с майдонутыми придурками,это хорошо.На Украине всё преступно!

Eduard Мы казним всех участников Майдана и так назыааемых "националистов" которые обычные уголовники и методы уголовные!