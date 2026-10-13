35 городов России обновили температурные рекорды 12 октября

В Приморско-Ахтарске воздух прогрелся до +27,7 °С, что на 2,6 °С выше прежнего максимума 1994 года. Всего 12 октября температурные рекорды обновились в 35 городах европейской части России.
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