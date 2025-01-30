РИА Новости: 52% россиян отказываются от работы из-за низкой зарплаты

52% россиян отказываются от предложения о работе после успешного прохождения собеседования из-за низкого размера оплаты труда, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса "Работа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии