Аналитики задаются вопросом, не манипулирует ли Трамп рынками

Конгрессмен-демократ Майк Левин задался вопросом, законно ли то, что делает Трамп, когда дает советы что-либо покупать и продавать, а потом обрушивает или, наоборот, дает стимул к росту рынков Крутые развороты Трампа порождают разговоры о манипуляции рынками, а может быть, даже инсайдерской торговле.