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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Аналитики задаются вопросом, не манипулирует ли Трамп рынками

Аналитики задаются вопросом, не манипулирует ли Трамп рынками

Конгрессмен-демократ Майк Левин задался вопросом, законно ли то, что делает Трамп, когда дает советы что-либо покупать и продавать, а потом обрушивает или, наоборот, дает стимул к росту рынков Крутые развороты Трампа порождают разговоры о манипуляции рынками, а может быть, даже инсайдерской торговле.

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