iPhone 15 Pro Max с трудом смог обойти Galaxy S23 Ultra в тесте автономности. Разница оказалась совсем незначительной

Внутренности iPhone 15 под микроскопом. Смартфон разобрали и показали его различные компоненты с огромным увеличением Авторы канала PhoneBuff решили снова свести в противостоянии iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra, но на сей раз для того, чтобы узнать, какой смартфон автономнее.