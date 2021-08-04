ЦИК перечислила города Украины для голосования россиян на выборах в ГД

Предстоящие выборы в Госдуму России пройдут с 17 по 19 сентября на территории Украины. Избирательные участки откроются в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, однако в ДНР и ЛНР их не будет, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости.