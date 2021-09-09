Невинная мужская хитрость?

5МИНУТКАРазвлеченияНевинная мужская хитрость? — Вчера пришлось засидеться на работе, в одиннадцать часов домой пришла! — рассказывала в маршрутке девушка своей подруге.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикС одной стороны, на улице смотришь - пап много с колясками, а вот психически они стали хуже феминисток в деле воспитания ребенка - "я не хочу, меня напрягает, я не высыпаюсь, какашками воняет, памперсами пахнет". Я, что ли, высыпалась, даже при бутылке, вставая трижды за ночь???? 50/50 - делайте! Тут порой не то, что поесть, голову раз в неделю вымыть некогда, поскольку и приготовь, и стирку запусти трижды на день. И ночью, как кряхтит! А если хорошая мама, высаживай дитё по графику, как сидеть начал, ты его чувствуешь, когда ему надо в туалет. Год - и нет проблем с памперсами, чем не экономия? И завтрак готовь, и ужин, уборка, а тут опять проснулся, и опять по-новой, и так на год минимум... Смотрю на своих и думаю: 13 и 11 лет, класс. Как я все это вытерпела, подумать страшно. ПС. Ни единой бабушки и дедушки, равно ка и других родственников.Комментировать
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