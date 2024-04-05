Правительство региона держит на контроле ситуацию с паводком в Новосибирской области

В начале апреля угроза паводка возникла в нескольких населенных пунктах региона. Сложная ситуация сохраняется в Верх-Тулинском сельсовете, поселке Озерный Новосибирского района, четырех СНТ в Ленинском районе Новосибирска.
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