Театр наций привез в Казань спектакль «Последнее лето»

На сцене Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала два дня проходят гастроли Государственного театра наций, который привез в Казань спектакль «Последнее лето» режиссера Данила Чащина.
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