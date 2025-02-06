ГК "Самолет" выкупила по оферте облигации на 1,869 млрд рублей

Группа компаний «Самолет» 5 февраля 2025 года выкупила в рамках оферты 130 986 облигаций серии БО-П12, 1 578 357 облигаций серии БО-П13, 444 158 облигаций серии БО-П14 и 9 603 облигации серии БО-П15, говорится в сообщении компании.
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