Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

ГК "Самолет" выкупила по оферте облигации на 1,869 млрд рублей

ГК "Самолет" выкупила по оферте облигации на 1,869 млрд рублей

Группа компаний «Самолет» 5 февраля 2025 года выкупила в рамках оферты 130 986 облигаций серии БО-П12, 1 578 357 облигаций серии БО-П13, 444 158 облигаций серии БО-П14 и 9 603 облигации серии БО-П15, говорится в сообщении компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх